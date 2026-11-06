Ucraina, l’ipotesi di un mediatore Ue e i termini di una nuova possibile trattativa

Nelle cancellerie europee e a Bruxelles si discute della possibilità di designare un rappresentante dell’Unione per i futuri negoziati sull’Ucraina. L’iniziativa nasce dall’esito finora limitato della mediazione statunitense, in corso da oltre un anno, e dalla volontà dei governi europei di partecipare a un negoziato che riguardi la sicurezza del continente. Secondo indiscrezioni del Telegraph, che cita fonti diplomatiche, tra i nomi valutati figurano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, il presidente ceco Petr Pavel, la premier danese Mette Frederiksen e il premier norvegese Jonas Gahr Støre.

Tra i governi europei manca un consenso sulla natura stessa del ruolo. Alcuni leader indicano il presidente del Consiglio europeo, António Costa, come possibile rappresentante dell’Ue. In questa ipotesi non agirebbe come mediatore neutrale, ma come portavoce di un blocco titolare di dossier negoziali propri: sanzioni, asset russi congelati, allargamento. Altri governi, tra cui quello estone, escludono che l’Unione possa porsi come mediatore. Ritengono che debba continuare a sostenere Kiev e ad aumentare la pressione su Mosca. Sul contenuto di un eventuale accordo, le ipotesi discusse riguardano il congelamento della linea del fronte sul modello dell’armistizio coreano e garanzie di sicurezza per Kiev senza adesione immediata alla Nato, accompagnate da una maggiore integrazione militare ed economica con l’Ue. L’obiettivo europeo è evitare un’intesa definita senza la partecipazione dell’Ucraina. Il punto critico è la tenuta delle garanzie. Il Cremlino rifiuta qualsiasi formula che mantenga legami militari strutturali tra Kiev e i partner occidentali, e in diverse capitali europee si teme che una tregua sia usata dalla Russia per ricostituire le proprie forze. Tra le misure allo studio ci sono una missione di monitoraggio civile e militare lungo la linea di demarcazione e un piano di investimenti per la ricostruzione industriale e delle infrastrutture critiche, condizionato a riforme anticorruzione. Resta aperta la questione dei beni sovrani russi congelati: Kiev ne chiede l’utilizzo per i danni di guerra, mentre diversi governi europei temono ripercussioni sulla stabilità finanziaria sui mercati.