Ucraina, lo storico Argentieri: "Minaccia concreta uso armi nucleari"

"E' la prima volta nella storia che c'è una minaccia concreta di uso delle armi nucleari". Raggiunto dall'Adnkronos, lo storico Federigo Argentieri, commenta così le parole del presidente russo Vladimir Putin che ha minacciato "conseguenze inimmaginabili" per chi cercherà di fermare l'invasione dell'Ucraina. "L'attacco di stanotte è equiparabile a quello nazifascista del 1941, anche se l'intento è diverso", ha aggiunto Argentieri, docente scienze politiche e studioso dell'Europa orientale.

"E' la prima volta nella storia che c'è una minaccia concreta di uso delle armi nucleari. Le bombe sul Giappone furono lanciate senza preavviso. Mac Arthur durante la guerra di Corea fu bloccato da Truman. Mao Tse Dong quando voleva usarle non le aveva. E da allora per 65 anni nessuno ha mai minacciato alcunché, neanche durante la crisi di Cuba dove pure c'era il rischio", afferma Argentieri.

"Putin invece minaccia il loro uso contro chiunque tenti di impedirgli di radere al suolo l'Ucraina, l'attacco di stanotte è equiparabile a quello nazifascista del 1941, anche se l'intento è diverso. Sotto il pretesto della 'Nato che avanza' Putin vuole annientare l'identità separata degli ucraini che vogliono semplicemente vivere in pace e libertà", continua lo storico.

"I troll russi, particolarmente numerosi in Italia, cercano di offuscare questa realtà rovesciando fake news ovunque. Bisogna stare attenti e vigilare", avverte Argentieri. Che conclude dicendosi certo che gli ucraini si batteranno per difendersi. Parafrasando il generale Oudinot che nel 1849, inviato a sopprimere la repubblica romana, disse che gli italiani non si sarebbero battuti, ma invece fu respinto, "si può dire con fiducia che 'les ukrainiens se batteront'" (gli ucraini combatteranno), ha concluso Argentieri.