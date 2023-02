Ucraina, Lollobrigida: "Posizione Italia è netta, obiettivo fine conflitto con pace giusta"

"L'Italia e le altre nazioni occidentali hanno sempre avuto una posizione netta e fino a che c'e' la guerra in corso l'obiettivo e' la fine del conflitto con una pace giusta che consenta agli ucraini di autodeterminarsi come popolo, secondo le regole democratiche". A sottolinearlo è il ministro dell'Agricoltura e della sovranita' alimentare, Francesco Lollobrigida, in una intervista a Il Messaggero. E poi "l'Italia, grazie alla sua ritrovata credibilita' sul piano internazionale, si e' guadagnata la possibilita' di poter partecipare, anche con le sue aziende partecipate e private, ad una ripresa efficace che riporti l'Ucraina ad un sistema funzionale".

In particolare, sulla maggiore emergenza sul fronte dell'agricoltura, Lollobrigida riferisce di averne parlato con il ministro Ucraino. "Bisogna garantire l'export del grano, modernizzare il sistema agricolo ed evitare l'abbandono del territorio. L'agricoltura è un mestiere che si tramanda di padre in figlio, con molti uomini impegnati al fronte a fare i soldati oppure sfollati, il rischio che si interrompa questa tradizione è reale".

Sul viaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Ucraina, "Meloni - puntualizza Lollobrigida - non va a Kiev per chiarire le posizioni del governo, perche' da parte di Usa, Inghilterra, Germania e degli altri partner internazionali non c'e' alcun dubbio in merito. Ci sono state delle dichiarazioni che potevano far percepire delle problematiche che pero' non ci sono, visto che non si sono concretizzate in atti. Si tratta di esternazioni, opinioni, commenti". Quindi caso chiuso? "Ripeto, per il governo parlano gli atti. Sarebbe stato molto piu' grave se fosse stato il contrario: dichiarazioni a favore e votazioni contrarie. In ogni caso ci sono cose sulle quali Fdi discute e altre su cui non discute. Tra queste c'e' il fatto di essere al fianco dell'Occidente e della coesione in questa vicenda. E' uno dei nostri paletti, uno dei punti principali del programma del centrodestra, che al contrario di quello delle sinistre, e' unitario. Discuterlo porterebbe a conseguenze che non ci saranno, perche' nessun atto fa pensare ad un ripensamento".

VIOLENZA POLITICA - "Chi commette violenza da qualunque parte provenga, non troverà mai giustificazione da parte di questo governo. E questo deve essere chiaro. La mia generazione ha ancora la memoria di quanto successe negli anni '60 quando si è sottovalutato l'emergere di certi fenomeni. Ora purtroppo questa memoria storica si sta perdendo. E poi però quando l'incendio scoppia colpisce tutti", sottolinea il ministro.

"Credo che, se c'è la volontà, il Parlamento - dice Lollobrigida - potrebbe affrontare la questione, magari aggravando le pene per le aggressioni ai danni di studenti o sospensioni più lunghe per chi reitera certi reati. Qui abbiamo minacce ai parlamentari, auto dei nostri diplomatici incendiate, terroristi in assemblee ai centri sociali. La violenza politica, da qualunque parte provenga, va cancellata".

ITALIA-CINA - "Agiremo con molta prudenza, quella che non c'e' stata in passato, dove anzi - mi riferisco al governo Conte - ci sono state delle zone d'ombra. La Cina ha dei pro, essendo un partner commerciale molto importante, ma anche dei contro: un modello di sviluppo lontano dal nostro, regole diverse sul rispetto dei diritti dei lavoratori, un approccio diverso sul conflitto russo-ucraino, sul clima, sull'Africa", aggiunge.

"Bisognera' - spiega Lollobrigida - muoversi di concerto con gli Stati europei e anche con gli Stati Uniti, con i Paesi Nato, perche' un'alleanza e' un'alleanza, non solo militare. Si difende il diritto internazionale, la liberta'. Per noi e' un dogma a salvaguardia delle nazioni democratiche".

Sull'impegno del governo sulle questioni internazionali, "sapete cosa mi ha detto un diplomatico Usa? Che se prima parlavano solo con Francia e Germania, ora sulle grandi questioni ci siamo anche noi. E questo - evidenzia il ministro - smentisce tutti i pregiudizi che erano stati avanzati sul nostro governo. Vale anche per l'area del Mediterraneo, nei contatti con il Maghreb: Algeria, Egitto, Libia. Vogliamo riappropriarci del nostro ruolo nel Mediterraneo. Nella Prima Repubblica era un fatto consolidato, negli ultimi 15 anni di assenza si era un po' perso".

NOMINE - "La discontinuità non è un dogma, come non lo è la continuità. Le scelte verrano fatte in base al merito e alla visione progettuale. Vogliamo aziende che facciano squadra tra di loro per far ripartire il sistema Italia", dice Lollobrigida, indicando i criteri che guideranno l'imminente stagione delle nomine ai vertici delle partecipate pubbliche.