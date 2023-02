Ucraina, Lukashenko: "Biden venga a Minsk per fare la pace con Putin"

"Ahimè, non verrà. Rimarrà in Polonia, perché la Polonia è la iena d'Europa e svolge il ruolo più attivo nell'escalation della guerra"

"Siamo pronti ad ospitare a Minsk" il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per farlo incontrare con Vladimir Putin e trovare un'intesa che metta fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko nel corso di una conferenza stampa, secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale Belta.

Riferendosi alla visita in Polonia che Biden ha in programma nei prossimi giorni, Lukashenko si è offerto di mandare un aereo, "semmai un Boeing per lui", per portare a Minsk il capo della Casa Bianca, ricordando che un altro presidente americano, Bill Clinton, una volta si è recato in visita in Bielorussia.

"Noi tre ci siederemo e risolveremo il problema. Qui saremo in grado di risolvere tutti i problemi", ha proseguito Lukashenko, che si è detto certo che anche Putin accetterebbe l'invito. "Ma, ahimè, non verrà - ha concluso riferendosi a Biden - Rimarrà in Polonia, perché la Polonia è la iena d'Europa e svolge il ruolo più attivo nell'escalation della guerra in Ucraina oggi".