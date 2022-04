Ucraina, "lungo convoglio Russia ad est di Kharkiv"

Immagini satellitari raccolte e analizzate da Maxar Technologies mostrano quello che appare essere un convoglio militare russo lungo circa 13 Km diretto verso sud attraverso la città di Velkyi Burluk, nell'Ucraina orientale, l'8 aprile. La città si trova a est di Kharkiv, vicino al confine con la Russia. A riferirne è la Cnn, precisando che le immagini mostrano "veicoli blindati, camion con artiglieria e attrezzature di supporto" che compongono il convoglio, secondo quanto riferito da Maxar.

L'Ucraina si dice intanto pronta a sostenere "una grande battaglia" nella parte orientale del suo territorio. "L'Ucraina è pronta per grandi battaglie. l'Ucraina deve vincerle, anche nel Donbass", ha affermato il consigliere presidenziale Mykhaïlo Podoliak, citato dall'agenzia di stampa Interfax-Ukraine. "E quando succederà l'Ucraina avrà una posizione più forte nei negoziati, il che le consentirà di dettare certe condizioni".

"La Russia sostiene da anni i partiti filo-russi in Europa. Sì, sono marginali. Ma cercano ancora di dividere la società. L'Europa deve capire: non c'è alternativa alla coalizione anti-Putin. Flirtare con i partiti pro-Putin è invitare a casa vostra la 'russa pace barbarica'", ha poi aggiunto in un post diffuso sui suoi canali social.