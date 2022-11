Ucraina, M5S non vota risoluzione Parlamento Ue su Russia 'Stato terrorista'

Il M5S non vota la risoluzione del Parlamento europeo che condanna la Russia definendola 'Stato terrorista'. "In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace - si legge in una nota del M5S Europa -. La risoluzione che verrà messa ai voti oggi al Parlamento europeo porta invece all’opposta direzione".

"La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo la Russia come l'unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino. Il suo esercito si è inoltre macchiato di crimini atroci, tuttavia dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le popolazioni civili bisogna mettere a tacere le armi e far prevalere le diplomazie. Non è più il momento del muro contro muro. Il grande assente del testo della risoluzione del Parlamento europeo è la parola pace e per questa ragione, pur condividendo i paragrafi di sostegno all’Ucraina, non possiamo sostenerla. Il nostro voto sarà di astensione. Putin ha colpevolmente violato il diritto internazionale, ma va condotto ogni sforzo per arrivare a un negoziato fra le parti e mettere fine a questa orribile guerra. Proviamoci”, conclude la nota della delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.