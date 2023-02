Ucraina, Macron a Zelensky: "Aggressione Russia inaccettabile"

Il presidente francese nel corso delle dichiarazioni all'Eliseo con il presidente ucraino e il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Non deve vincere"

"La Russia non può e non deve vincere". Lo dice Emmanuel Macron nel corso delle dichiarazioni all'Eliseo con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il presidente francese parla di ''reato di aggressione'' della Russia che "non può essere tollerato".

Nel corso delle dichiarazioni, Macron ha ribadito che la volontà della Francia è quella di accompagnare Kiev "verso la vittoria''.

Zelensky è arrivato poco prima delle 22 all'aeroporto parigino di Orly, dopo la visita a sorpresa di oggi a Londra. All'Eliseo lo attendevano per una cena di lavoro il presidente francese Macron ed il cancelliere tedesco Scholz.

Al suo arrivo all'aeroporto parigino Zelensky è stato accolto dal ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu.