Ucraina, Macron e von der Leyen in Cina

Mentre continua sul campo in Ucraina, si muove la diplomazia con il presidente francese Macron arrivato in Cina per una visita di tre giorni insieme alla presidente della Commissione Europea von der Leyen. Domani faccia a faccia della presidente con Xi Jinping sulla guerra e la cooperazione tra Cina, Francia e Ue. Intanto viaggio in Polonia per il leader di Kiev Zelensky, dove firmerà accordi bilaterali e terrà colloqui con Duda e Morawieci.