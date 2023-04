Ucraina, Macron e Von der Leyen in Cina da Xi

Colloquio presidente francese con Biden su ruolo Pechino per fine guerra

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Cina, per una visita ufficiale di tre giorni durante la quale incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. A poche ore dalla partenza per Pechino, Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Nella nota diffusa dall'Eliseo si legge che i due leader hanno espresso ''la volontà comune di chiedere alla Cina di impegnarsi ad accelerare la fine della guerra in Ucraina e di partecipare alla costruzione di una pace duratura nella regione''. I due, prosegue la nota, hanno espresso la volontà di ''ottenere dalla Cina un contributo per la solidarietà tra Nord e Sud'' oltre che di ''costruire con la Cina una agenda comune sul clima e la biodiversità''.

Il colloquio tra Biden e Macron è stato contestualizzato dalla Casa Bianca in vista del viaggio del capo dell'Eliseo in Cina. I due leader, si legge nella nota diffusa da Washington, hanno ''anche ribadito il loro saldo sostegno all'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia''.

In CIna anche Ursula von der Leyen che, prima del suo viaggio ha sentito anche Volodymyr Zelensky. "Ho avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino prima della mia visita in Cina - twitta la presidente della Commissione Ue - L'Ucraina sarà un tema importante nei miei incontri con il presidente Xi e il premier Li. L'Ue vuole una pace giusta che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina".

"Sono in contatto costante con von der Leyen", ha twittato Zelensky, che ha precisato di aver parlato con la presidente della Commissione Ue anche del "sostegno per l'Ucraina" e della "necessità di preparare l'11 pacchetto di sanzioni" contro la Russia.