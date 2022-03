Ucraina, malore all'arrivo a Roma: muore mamma in fuga dalla guerra

Fuggiva dalla guerra in Ucraina con i suoi due bambini. Ma, appena scesa dal pullman che dopo un lungo viaggio l'aveva condotta in Italia, è morta. La donna ucraina, che aveva 45 anni, è stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo davanti ai suoi due figli di 10 e 12 anni questa mattina poco prima delle 9 a Roma, in piazzale XII ottobre. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarla. La donna non aveva conoscenti in Italia. I bambini sono stati affidati a una struttura di accoglienza di Castel Gandolfo.