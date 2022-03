"La guerra non ha giustificazioni, non ha ragioni. Tutti meritiamo la pace"

"Sono russa, ma oggi sono qui come mamma di due bambini. La guerra non ha giustificazioni, non ha ragioni. Tutti meritiamo la pace". Lo dice all’Adnkronos Agrippina, una donna russa in piazza Santa Croce, a Firenze, insieme al figlio più piccolo, su un monopattino con la bandiera dell’Ucraina con su scritto "no alla guerra". (dall'inviata Silvia Mancinelli)