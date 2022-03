Ucraina: Marconi (nipote premio Nobel fisica) 'premio Zelensky? per ora c'è solo la proposta'**

"Non conosco le procedure di nomina per il Nobel per la Pace e non so se i termini, una volta scaduti, possano essere estesi. Si tratta a mio avviso, per il momento, di una proposta firmata da un gruppo di politici europei al Comitato norvegese del Nobel. Ogni candidatura è, comunque, ben accetta anche per poter allargare il raggio d'azione di ogni possibile scelta o incoronazione". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del Premio Nobel per la Fisica commentando la proposta di estendere la procedura di nomina del Premio, al 31 marzo, per consentire la nomina del presidente Zelensky e del popolo ucraino.

Ed ha aggiunto: "io e mia madre Elettra Marconi seguiamo da sempre, con interesse e partecipazione, le presentazioni delle candidature e la cerimonia di assegnazione del Nobel anche in ricordo di mio nonno, Guglielmo Marconi, che fu il primo italiano a vincere il Nobel per la Fisica nel 1909".