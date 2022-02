Ucraina: Margiotta (Confsal), 'condanniamo invasione senza se e senza ma'

"Condanniamo senza se e senza ma l’invasione militare russa della Repubblica Ucraina, a cui va tutta la nostra solidarietà". A dichiararlo è il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta. "E non possiamo però non chiederci come mai - sottolinea - la diplomazia europea e quella internazionale non abbiano saputo impegnarsi fino in fondo per evitare il ricorso alle armi e il precipitare in scenari di guerra che sempre minano la pacifica convivenza tra i popoli e il loro sviluppo sociale ed economico".