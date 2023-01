Ucraina, marina Russia testa missile ipersonico Zircon - Video

La Marina russa ha testato con successo il suo nuovo missile ipersonico Zircon durante una manovra nell'Oceano Atlantico. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che il test è avvenuto con una simulazione al computer durante un'esercitazione della fregata Ammiraglio Gorshkov nella parte occidentale dell'Oceano Atlantico. La simulazione ha avuto successo, ha riferito il comandante Igor Kromal in un video diffuso dal ministero.

Il video mostra solo l'apertura del portello del missile dopo il comando. La traiettoria è stata poi tracciata sugli schermi. Lo Zircon è un missile marino con lunga gittata in grado di procedere ad altissima velocità e di accelerare fino a oltre 9mila Km l'ora, il che lo rende praticamente irraggiungibile per le difese aeree. E' in grado di trasportare una testata nucleare. E' a disposizione solo dall'inizio di gennaio. Dopo l'ammiraglio Gorshkov, altre fregate russe devono essere equipaggiate con il missile da crociera.

"Admiral Gorshkov" frigate has worked out in the Atlantic the organization of a missile strike with a "Zircon" missile at a sea target at a distance of more than 900 kilometers," the Russian Defense Ministry reported pic.twitter.com/1GAY8Z6p2T