Ucraina, Marsili: "Erdogan può convincere Putin a negoziare con meno pretese"

La mediazione turca finora "qualche successo l'ha registrato", dall'accordo sull'esportazione del grano ucraino allo scambio di prigionieri, e Ankara può "convincere la parte russa ad andare al negoziato con meno pretese di quelle che può avere". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Carlo Marsili, ex ambasciatore in Turchia, alla vigilia dell'incontro ad Astana, in Kazakistan, tra il presidente russo, Vladimir Putin, ed il leader turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Sarà un incontro a largo spettro sulla questione russo-ucraina", con un "punto principale" ovvero "il rinnovo dell'accordo sul grano, che è molto importante perché ha permesso di sfamare i Paesi africani e non solo", sottolinea l'ambasciatore, che evidenzia come tuttavia l'ambizione di Erdogan sia "ben più vasta", con il presidente che "spera di portare i due Paesi a un tavolo negoziale, ma questo è un obiettivo più difficile da raggiungere" rispetto alle intese maturate finora su sui Ankara ha avuto un ruolo.

Per Marsili, dopo che ha fatto approvare dalla Duma l'annessione di alcune province dell'Ucraina attraverso referendum "senza valore", ora Putin deve fare "qualche passo indietro" e accettare che si tenga nelle regioni contese un referendum sotto l'egida internazionale "e anche l'Ucraina deve accettarlo".

Secondo Marsili, sarebbe importante - nell'ottica di un processo negoziale serio - che Putin e Biden "parlassero veramente di negoziati di pace" in occasione del prossimo G20 a Bali, anche se poi il presidente americano "dovrà convincere l'Ucraina, ma questo è un suo problema".

Marsili rimarca quindi come Erdogan stia portando avanti una decisa iniziativa diplomatica fin dalle prime battute del conflitto per varie ragioni. "Anche per interessi di politica interna in vista delle elezioni, ma la politica estera generalmente non gioca un ruolo decisivo sui risultati elettorali - conclude - Il punto è che la Turchia vuole che si ponga fine al conflitto perché ha rapporti importanti sia con la Russia che con l'Ucraina dal punto di vista economico, rapporti che il conflitto mette in difficoltà".