Ucraina, Marsili (ex amb.in Turchia): 'mediazione Ankara? Erdogan vuole rifarsi immagine'

"Se la mediazione andasse in porto - cosa difficile - l'immagine della Turchia ne uscirebbe rafforzata. Anzi direi che ne esce già rafforzata perché si tratta del primo tentativo di mediazione che porta a risultati concreti. Erdogan ne avrebbe parecchio bisogno perché la sua immagine si è deteriorata molto". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'ex ambasciatore italiano in Turchia, Carlo Marsili, commentando l'incontro in programma domani ad Antalya a margine del Forum della Diplomazia tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia.

Si tratta di una riunione "importante perché il gradino superiore vedrebbe in campo i due leader", evidenzia Marsili, secondo cui gli eventuali risultati dipenderanno dalla volontà di una delle due parti di cedere qualcosa: "Qualcuno prima o poi dovrà farlo. Certo la sproporzione di forze in campo fa pensare che debba essere l'Ucraina a cedere di più".

Secondo Marsili, relativamente alla guerra in corso, la Turchia ha adottato una posizione che la caratterizza in modo "positivo", schierandosi nettamente con Kiev, ma allo stesso non chiudendo la porta a Mosca, da cui dipende per la fornitura di gas e perché la Russia è il primo 'cliente' di Ankara per quanto riguarda il turismo.

"Da un lato all'Assemblea generale dell'Onu ha sostenuto la risoluzione che condanna la Russia per l'invasione, si è schierata nettamente con il fronte occidentale e questo è piaciuto agli alleati della Nato - spiega Marsili - Dall'altro non applica le sanzioni alla Russia perché la sua situazione economica è piuttosto pesante: la Turchia conta molto sulla valuta estera portata dai turisti russi".

Inoltre se Ankara si è astenuta quando al Consiglio d'Europa è stata avanzata la proposta di espellere la Russia, poi ha fornito droni da combattimento al'Ucraina e "ha applicato nell'ambito della convenzione di Montreux il principio della chiusura degli Stretti ai Paesi belligeranti rivieraschi del Mar Nero venendo incontro a posizione europea", prosegue l'ambasciatore, sottolineando come la Turchia dipenda "dal gas russo più dell'Italia e della Germania, ma ha fatto una scelta di campo a favore dell'Ucraina". Trovandosi in una situazione "non chiaramente propendente" per una delle parti si è trovata nella possibilità di proporre una mediazione, dice Marsili.

L'ambasciatore definisce quindi "molto ambivalenti" i rapporti tra Erdogan e Putin, due leader che per certi aspetti vengono descritti come simili, ma tra i quali "c'è una diffidenza molto forte reciproca anche per ragioni storiche evidenti. Però i rapporti personali tra i due sono sempre stati piuttosto buoni, sono rapporti di convenienza non certo di alleanza - continua Marsili - conviene a Putin per tenere la Turchia un po' fuori dalla cerchia ristretta Nato, conviene a Erdogan anche per la Siria perché la Turchia può mantenere il controllo della fascia sicurezza al confine, avuta con il consenso americano, se Putin mantiene l'impegno di lasciargliela".

Anche con Zelensky, Erdogan ha sempre avuto "buoni rapporti", conclude Marsili, ricordando come la Turchia non abbia apprezzato l'invasione russa della Crimea, dove il 30% della popolazione è tatara ovvero turcofona: "la Turchia non ha mai riconosciuto questa annessione e questo è piaciuto al presidente ucraino. Ad Ankara invece piace il fatto che l'Ucraina non riconosca le repubbliche separatiste di Luhansk e Donetsk perché teme - per questioni interne - il separatismo delle province dove esistono minoranze forti".