Ucraina, Marsili: 'Possibili passi in avanti a negoziati Istanbul'

Non ci sarà una svolta ma qualche passo in avanti sarà possibile farlo ai negoziati diretti tra Russia e Ucraina previsti per domani e mercoledì in Turchia. E' l'opinione dell'ex ambasciatore italiano ad Ankara, Carlo Marsili, alla vigilia di quell'appuntamento che di fatto consacra il ruolo di mediazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che finora "ha fatto le mosse giuste". "Io credo che qualche passo in avanti si possa fare", dice all'Adnkronos, ricordando che all'incontro di Antalya del 10 marzo scorso tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ed il collega russo Dmytro Kuleba erano state "poste le basi".

"Nessuna delle due parti rivela su cosa si starebbe raggiungendo una convergenza - sottolinea Marsili - Ma, da quanto mi risulta, non dico che i turchi siano ottimisti ma quanto meno relativamente fiduciosi che qualche passo avanti si possa fare. La strada mi sembra quella giusta".

L'ex ambasciatore ad Ankara ritiene che i punti su cui è possibile "raggiungere una qualche intesa siano la non adesione della Nato all'Ucraina, la sua neutralizzazione con delle garanzie di sicurezza internazionali, mentre sul Donbass si potrebbe concedere la possibilità di un referendum che porti a una qualche forma di annessione alla Russia". Sulla Crimea, invece, appare ormai "difficile rimettere in discussione quello che è un dato di fatto". Certo, osserva, "bisognerà vedere cosa chiederà la parte russa, se insisterà per un corridoio meridionale" che unisca il Donbass alla Crimea.

Marsili sottolinea poi il ruolo che è riuscito a ritagliarsi la Turchia: "Ankara ed Erdogan avevano bisogno di rifarsi l'immagine, soprattutto con il mondo occidentale. La mia impressione è che il governo turco si stia muovendo bene, ha fatto le mosse giuste: ha prevalentemente sostenuto l'Ucraina, ma al tempo stesso ha dato soddisfazione a Mosca, non aderendo alle sanzioni, assicurandosi così le forniture energetiche ed i flussi turistici" dalla Russia, dopo il crollo da parte di quelli in arrivo dall'Europa. Tra l'altro, osserva ancora l'ambasciatore, "la Turchia non può inimicarsi la Russia anche per via della Siria, dopo essere arrivata a patti con Mosca sulla fascia di sicurezza russo-turca al confine".

Il ruolo di Ankara esclude quello della Cina? "La mia impressione - chiosa - è che Pechino questo ruolo non lo voglia, ha tempi diversi, più lunghi. Deve vedere prima come vanno le cose, se fosse necessario, magari più avanti...".