Ucraina: Martellini (fisico nucleare), 'armi biologiche Usa a Odessa? Tutte balle'

"I russi hanno tentato di trovare un casus belli con la storia delle armi biologiche. Io ero a Odessa, per un progetto che dirigevo per la Commissione europeo, ed ero nell'istituto che i russi dicono detenga 'materiale biologico' offensivo da parte americana. Tutte balle. E', anzi era, un istituto di riferimento della ricerca, come lo Spallanzani in Italia, che ha dei patogeni che servono ad aggiornare le terapie, ristrutturato nel 2005 dagli americani. Io ero uno di coloro che lavorarono a questa ristrutturazione, e lo so bene". Così all'AdnKronos Maurizio Martellini, fisico nucleare, professore all'Università dell'Insubria presso il Dipartimento di Scienza e alta tecnologia (Disat).