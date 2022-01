Ucraina, Massolo: "Lo scenario è cambiato, la Russia è diversa ma non si negozia con la pistola alla tempia"

Lo scenario internazionale è effettivamente cambiato, la Russia non è più quella di Boris Eltsin, l'Unione europea si esprime stato per stato, e gli Stati Uniti sono distratti, "ma non si negozia con la pistola alla tempia". Mosca ritiri le forze ammassate ai confini con l'Ucraina e poi si potrà cominciare a trattare sulla sicurezza in Europa, ha affermato il presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo nel suo intervento al Transatlantic Forum on Russia organizzato oggi a Roma, fra gli altri dal Centro studi americani "In questa situazione dobbiamo rimanere il minor tempo possibile, più il tempo passa, più si esasperano le tensioni". "Quali misure adottare per rafforzare la fiducia? Cominciamo a togliere i soldati, poi negozieremo. Nessuno di noi non vede le realtà mutate, e la necessità di negoziare, "ma mai con la pistola alla tempia".