Ucraina, Massolo: "No illusioni su Cina, non è mediatore credibile"

Secondo il presidente dell'Ispi, "si trova in una situazione contraddittoria perché da una parte le fa comodo che l'Occidente abbia nel cuore dell'Europa un conflitto il cui prolungarsi può essere potenzialmente divisivo, dall'altra l'idea di essere identificati e appiattiti sul massacratore di Bucha alla lunga non paga"

Inutile farsi illusioni sulla Cina, che "non è un mediatore credibile". Alla vigilia dell'incontro a Mosca tra il capo della diplomazia di Pechino Wang Yi e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, durante il quale dovrebbe essere presentato un piano di pace cinese in 12 punti, Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, è più che cauto sul ruolo di Pechino per una soluzione della guerra in Ucraina.

"La Cina si trova in una situazione contraddittoria - spiega Massolo all'Adnkronos - perché da una parte le fa comodo che l'Occidente abbia nel cuore dell'Europa un conflitto il cui prolungarsi può essere potenzialmente divisivo e tale da creare difficoltà e tensioni. L'idea che la Russia sia strumentale al perseguimento della tradizionale linea cinese di indebolimento degli Stati Uniti e dell'Occidente in generale è un fatto". Ma dall'altra parte, ragiona il presidente dell'Ispi, già segretario generale della Farnesina e del Dis, "l'idea di essere identificati e appiattiti sul massacratore di Bucha sicuramente alla lunga non paga e rischia di non dare alla Cina quell'immagine di potenza saggia che il pur aggressivo Xi cerca di proiettare".

Senza contare, sottolinea Massolo, che la Cina "si trova in una situazione di difficoltà economica, anche in conseguenza della sciagurata gestione del Covid e dunque non ha convenienza a esasperare le tensioni con una superpotenza, gli Stati Uniti, a cui è legata da vincoli di reciproca dipendenza".

Tutte queste considerazioni, un anno dopo l'inizio della guerra in Ucraina, potrebbero aver indotto Pechino "ad attivarsi e parlare di piani di pace, i cui contorni non sono chiari, ma che potrebbero essere insufficienti - sostiene il presidente dell'Ispi - perché la Cina non è un mediatore credibile. Vedremo cosa succederà dopo l'incontro tra Wang e Lavrov, ma non ci facciamo troppe illusioni".

Massolo commenta poi il discorso alla nazione di Vladimir Putin, un discorso di "propaganda, che non altera sostanzialmente quella che è stata la comunicazione russa finora, sia sulle cause che sull'attribuzione delle responsabilità del conflitto e della sua prosecuzione". Ci sono però nelle sue dichiarazioni due avvertimenti: "Il presidente russo ha fatto un'allusione chiara ai missili a lungo raggio in grado di colpire il territorio russo e questo rappresenta in qualche modo un'evoluzione" di quelle che Mosca considera linee rosse, "su cui finora c'è stata molta ambiguità" ed il cui superamento farebbe scattare "una reazione da fine di mondo".

E poi c'è l'avvertimento sul nuovo Start, con l'annuncio della sospensione dell'adesione. "Finora non c'era un'osservanza di fatto del trattato, a più riprese si era pensato di attivare dei negoziati. L'idea di sospenderlo ma non di ritirarsi - osserva - mi sembra più un segnale di avvertimento che un vero game changer, un game changer sostanziale".