Ucraina, Massolo: "Tentativo Draghi non velleitario, meglio posizionati di Parigi e Berlino"

I rapporti tra Italia e Russia rappresentano "un valore aggiunto, un capitale" che Mario Draghi può spendere con Mosca, all'interno di un contesto coordinato con l'Europa, vantando rispetto a Germania e Francia un "buon posizionamento". Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, fa il punto con l'Adnkronos sul ruolo del nostro Paese nella crisi ucraina, nella quale il premier potrebbe vestire i panni del mediatore tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, come emerso dopo i contatti delle ultime ore sull'asse Roma-Kiev.

"Noi siamo meno assertivi della Francia e meno timidi della Germania - sottolinea Massolo, in un riferimento all'atteggiamento di Parigi e Berlino nei confronti di Mosca, dove nei giorni scorsi si sono dati il cambio Emmanuel Macron e Olaf Scholz - e quindi siamo posizionati bene per fare questo tentativo. Un tentativo che non è velleitario né fatto a titolo individuale, ma condotto all'interno di un contesto coordinato con l'Europa".

Il ruolo dei grandi Paesi europei, osserva il presidente dell'Ispi, "è fondamentale e mi pare che l'Italia, in stretto coordinamento con Francia e Germania e con Washington, si inserisca a pieno titolo" negli sforzi diplomatici di questi giorni, sia "perché Draghi sin dall'inizio ha preso una posizione molto chiara per un'Ue più coesa e compatta, a sua volta a destinata a rafforzare il fronte occidentale, sia per il vissuto di rapporti storici, politici, culturali ed economici con la Russia, che è un valore aggiunto". Partendo da questa consapevolezza "abbiamo un capitale che può essere speso e mi pare che il presidente del Consiglio sia determinato a farlo valere", sostiene Massolo.

Le iniziative diplomatiche di questi giorni hanno come obiettivo immediato la de-escalation, avendo presente che "indubbiamente a nessuno conviene che scoppi un conflitto globale: non conviene all'Europa - ragiona il presidente dell'Ispi - perché provocherebbe una crisi energetica inflattiva molto rilevante, non conviene agli Stati Uniti, perché spingerebbe a una deriva inevitabile di Mosca verso Pechino e non conviene alla Russia, perché si troverebbe di fronte a un sistema sanzionatorio con un prezzo molto da pagare in termini economici e finanziari".

Ma al di là della de-escalation, dell'attuazione pratica degli accordi di Minsk e dello studio di forme di collaborazione tra Russia e Ucraina, per quanto "tutto questo sia importante, non esaurisce il tema di fondo, ed è che i russi vogliono che si ripari l'umiliazione sofferta dopo la caduta del muro di Berlino, Putin ritiene che non ci siano più le condizioni per considerare la Russia come sconfitta nella Guerra Fredda", spiega Massolo. Per il quale "non si può certamente consentire un ritorno ad un ordine europeo affidato a sfere di influenza, ma non si può non constatare che l'ordine attuale di sicurezza produce delle tensioni, è disfunzionale e dunque, una volta che non ci sarà più la pistola puntata alla tempia, si dovrà fare un discorso sulla futura organizzazione di sicurezza basata sul rafforzamento di strumenti pattizi su missili, esercitazioni, rapporti più scorrevoli tra Usa e Russia, partecipazione europea a misure di costruzione della fiducia".

Putin, dopo "aver sopravvalutato le sue carte", scommettendo sulla debolezza europea emersa "con il devastante ritiro dall'Afghanistan e invece provocando un forte ricompattamento dell'unità occidentale", "ha molto più da guadagnare mantenendo alta la tensione piuttosto che avviando un'azione massiva", è la chiosa di Massolo, che non crede a un'invasione vera e propria, ma teme un incidente, mentre la destabilizzazione potrebbe assumere varie forme, da "soldati senza mostrine ad attacchi cibernetici, con uso della diplomazia pubblica e dell'intelligence da manuale".