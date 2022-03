Ucraina, Mattarella alla messa a Santa Sofia a Roma

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato oggi nella basilica di Santa Sofia, nella zona romana di Boccea, per partecipare alla Messa domenicale. La Chiesa di Santa Sofia è la chiesa nazionale a Roma degli ucraini.

"Grazie della sua presenza tra di noi con il popolo ucraino di Roma, in questi momenti così tragici e difficili per il nostro Paese" ha affermato il rettore della chiesa di Santa Sofia, don Marco Yaroslav Semehen, al termine della messa domenicale. "Siamo molto grati e molto felici - ha aggiunto - non ci sentiamo abbandonati ma vediamo veramente nel popolo italiano i nostri fratelli e i vicini".