Ucraina, Mattarella: "Premere su Russia perché cessi ostilità"

Il capo dello Stato incontra al Quirinale il presidente della Repubblica Algerina Tebboune: "Grati per collaborazione su energia"

L’Italia ritiene che occorra "premere sulla Federazione Russa perché venga indotta a interrompere le ostilità e si giunga ad una tregua" nella guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia.

Tra Italia e Algeria esiste "un’amicizia solida ed un partenariato strategico" e il nostro Paese è "grato" per l’intensificarsi della collaborazione nell’ambito dell’approvvigionamento energetico, ha detto Mattarella.