Ucraina, Biden a sorpresa a Kiev: la conferma in un video

Il presidente americano Joe Biden si è recato a sorpresa a Kiev. La notizia, diffusa inizialmente dai media locali sui social, è confermata da alcuni video che mostrano il leader Usa il presidente ucraino. E' la prima visita di Biden in Ucraina dall'aggressione militare russa lo scorso 24 febbraio.

Le strade del centro di Kiev sono bloccate al traffico da questa mattina, da quando diversi giornalisti locali parlano dell'imminente arrivo di una ''importante delegazione''. Il quotidiano tedesco Bild ha confermato la presenza di Biden a Kiev. Politico scrive che il team di Biden ha cercato il modo per far entrare il presidente in segreto attraverso il confine ucraino.

Sirene antiaeree sono suonate questa mattina a Kiev, oltre che nel resto dell'Ucraina, proprio mentre circolano notizie sull'arrivo nella capitale ucraina del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

The entire center of #Kyiv has been blocked for some very important guest#Ukraine Media speculates that it is Master #Biden heself came to visit

