Ucraina, media: "Truppe Russia entrano nel Donbass"

Crisi Ucraina-Russia, colonne militari russe stanno entrando nella regione del Donbass. Lo riferiscono vari media locali online, pubblicando immagini video che farebbero riferimento all'ingresso delle forze di Mosca nella regione separatista. Non ci sono al momento conferme ufficiali. Secondo i media russi, il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato alle forze russe di svolgere un ruolo di peacekeeping nelle regioni di Donetsk e Luhansk.

I decreti del presidente russo Vladimir Putin con "l'ordine di una cosiddetta missione di pace nelle repubbliche di Donetsk e Luhansk sono un'altra aperta aggressione contro l'Ucraina e violazione della sua integrità territoriale e sovranità". Così su Twitter l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, chiedendo "al più presto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu".

PUTIN RICONOSCE LE REGIONI DEL DONBASS

Putin ha riconosciuto le repubbliche filo russe e ha contestualmente chiesto a Kiev di cessare "immediatamente" le ostilità nel Donbass orientale o la "responsabilità ricadrà sulla leadership del Paese". La situazione nel Donbass, ha spiegato, è "diventata estremamente critica. Mi rivolgo a voi per informarvi su quali saranno le prossime azioni in questa situazione. L'Ucraina è parte integrante della nostra storia, della nostra cultura. Ci sono legami molto forti dal punto di vista familiare e storico. Gli ucraini stessi si considerano parte della Russia, siamo uniti da sempre", ha detto il presidente russo aprendo il discorso alla nazione dopo il riconoscimento. "E' importante capire cosa sta succedendo oggi e quali sono gli obiettivi che ci siamo posti", ha detto il presidente nella giornata cruciale della crisi tra Russia e Ucraina "Noi siamo pronti a mostrarvi cosa significa liberare completamente l'Ucraina", il monito di Putin, che ha poi puntato il dito contro Kiev: "Sappiamo che ci sono già informazioni che l'Ucraina vuole costruire le proprie armi nucleari. Non è un'accusa a vuoto", ha detto, affermando che l'Ucraina "di fatto dispone ancora della tecnologia nucleare sovietica" e degli strumenti per "trasportare queste armi".

L'Ucraina, ha detto, "sta cercando di entrare in conflitto con noi, ci sono terroristi nel paese che vengono sostenuti e incoraggiati dalla comunità internazionale".