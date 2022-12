Ucraina, Meloni punge M5S: "Russi si ritireranno se gli offriamo Reddito cittadinanza?" - Video

Il premier in Senato: "Alla pace si arriva con l'equilibrio delle forze in campo e sostegno a Kiev"

"L'invio di armi finora è stato deciso dal precedente governo che aveva dentro il M5S, quindi li ringrazio, contano i fatti, non le parole, tutti lavoriamo per la pace". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Senato. "Voi" del M5S "sembrate avere soluzioni che non ho, quindi aiutatemi a capire cosa intendete quando dite che volete i negoziati per la pace, spiegatemi questi contenuti per la pace, l'Ucraina deve arrendersi per ottenere la pace?", si chiede.

"Oppure chiedete l'immediato ritiro dei russi, allora diteci come possiamo convincere i russi a ritirarsi possiamo proporre loro un reddito di cittadinanza? Oppure dobbiamo concedergli i territori che si sono annessi?". "Per me l'unica possibilità per un tavolo di negoziazione è che ci sia equilibrio tra le forze in campo nel conflitto e sostegno a Kiev. Io difendo il diritto di una nazione sovrana di difendere la sua libertà", sottolinea il premier.