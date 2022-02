Ucraina, Memorial: "Stop immediato ad azioni militari"

Memorial Internazionale e il Centro per i diritti umani Memorial chiedono "la fine immediata delle operazioni militari" e si esprimono senza mezzi termini "contro la guerra". "La guerra che il regime di Putin ha lanciato contro l'Ucraina è un crimine contro la pace e l'umanità. Questa guerra rimarrà un capitolo vergognoso della storia della Russia", denuncia in un comunicato firmato insieme dalle due organizzazioni russe in attesa, lunedì, della sentenza sul loro ricorso in appello contro la chiusura imposta per violazioni della legge sulle ong 'agente straniero'.