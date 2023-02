Ucraina, Miccio (Emergency): "Politica ascolti le voci dei cittadini e lavori per la pace"

"Preoccupazione e speranza che la politica ascolti le voci dei cittadini che chiedono la fine della guerra". Così all'Adnkronos Rossella Miccio, presidente di Emergency che aderisce alla rete Europe For Peace e partecipa alle mobilitazioni che si terranno in oltre 50 città italiane tra domani e il 25 febbraio per chiedere la pace in Ucraina.

"La politica non ha fatto alcun passo avanti dal punto di vista dei negoziati, non ha creato le condizioni affinché i contendenti potessero sedere attorno a un tavolo e negoziare la fine delle ostilità. Che vanno avanti ormai da anni, dato che l'invasione dell'Ucraina un anno fa è stata l'ultimo atto di un conflitto che in realtà nelle zone orientali dell'Ucraina andava avanti dal 2014. Un conflitto -ha rilevato Miccio- che sta mietendo un numero di vittime sconosciuto: ad oggi non sappiamo quante sono le vittime, dirette ed indirette di questa guerra, anche perché ci sono persone che hanno lasciato il Paese cercando rifugio all'estero, in Europa".

"Siamo molto preoccupati -ha rimarcato- perché la politica ad oggi non ha fatto altro che discutere di quante e quali armi inviare senza in realtà porsi davvero come interlocutore credibile per entrambe le parti per poter trovare dei punti comuni da cui poter avviare un negoziato. Crediamo che sia urgente oggi che la politica ascolti i tanti cittadini non solo italiani, ma europei, dato che e manifestazioni si svolgono in diverse città europee, che chiedono l'avvio di trattative e il cessate il fuoco".

"Emergency dal primissimo momento dello scoppio della guerra ha fornito materiale chirurgico agli ospedali ucraini, ha supportato e assistito i profughi ucraini che scappavano in Moldavia e in Italia - ha aggiunto Miccio - e recentemente siamo stati nelle zone orientali del Donbass, dove abbiamo riscontrato una situazione dal punto di vista sanitario devastante: tante persone sono rimaste lì nonostante non ci siano più i servizi di base, sono anziani e disabili che non possono lasciare quelle zone e che hanno bisogno di qualsiasi tipo di supporto e di sanità di base. E' quello di cui ci stiamo occupando".

"Abbiamo svolto due missioni di valutazione, per identificare le necessità e i luoghi dove poter lavorare e ora stiamo organizzando tutta la parte logistica. Non è semplice dato che c'è una serie di vincoli burocratici da superare, come la registrazione dell'organizzazione nel Paese e qui i tempi non dipendono da noi. Comunque stiamo preparando tutto il materiale necessario da portare poi in Ucraina e avviare ciò che serve per la sanità di base, ambulatori e assistenza ai più deboli", ha concluso Miccio.