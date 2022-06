"Voglio mandare un messaggio di amore e supporto al popolo ucraino in guerra. Voglio dirvi che vi guardiamo, preghiamo per voi, vi amiamo e vi ringraziamo per combattere per la vostra libertà". Così, in un video postato sul suo profilo Twitter l'ex modella Mila Jovovich.

"Ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас"



Міла Йовович записала звернення до українців 💙💛 pic.twitter.com/JKpm5Vp5nC — Ukrinform (@UKRINFORM) June 10, 2022