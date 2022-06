Ucraina, ministro Chernyshov: "Ho ricevuto i 4 leader ad Irpin e percepito loro commozione"

"Sono felice che la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente della Romania Karl Iohannis sia cominciata questa mattina da Irpin, nella regione di Kiev e che i quattro leader europei possano testimoniare la devastazione e i danni causati dai russi all'Ucraina nel corso della guerra. Io li ho ricevuti sul posto e li ho visti emotivamente toccati e scioccati da ciò che hanno visto". E' il commento all'Adnkronos di Oleksiy Chernyshov, ministro per le Comunità e lo sviluppo territoriale che questa mattina ha ricevuto i quattro leader europei prima del loro successivo incontro con il presidente Volodomyr Zelensky.

"Abbiamo avuto anche una breve discussione relativamente all'esito della guerra e alla ricostruzione del Paese, in particolare riguardo a ciò che deve essere fatto prima dell'arrivo dell'inverno - prosegue - Vorrei ringraziare il popolo italiano per il sostegno incredibile: mentale, emotivo, materiale, finanziario. E' importantissimo in questo momento storico per la nostra generazione e le prossime che verranno essere e restare uniti. E' stato significativo per noi che i leader europei si siano fermati ad Irpin. Ho percepito la loro commozione per quanto hanno visto e che possono testimoniare. Sono personalmente grato di questa loro visita. Sono sicuro che Irpin diventerà un simbolo di ricostruzione e recupero di una vita futura in pace", ha concluso il Ministro Chernyshov ricordando che entro il 24 giugno l'Ucraina dovrebbe ottenere lo status di candidato Ue, tema di cui non si è comunque parlato durante l'incontro. (di Roberta Lanzara)