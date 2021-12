Ucraina, ministro Esteri: "La priorità ora è la deterrenza"

"Attualmente, poiché vediamo una chiara mancanza di costruttività da parte russa, la priorità principale è attuare efficacemente il pacchetto di deterrenza globale per demotivare la Russia da un'ulteriore escalation militare", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un commento per l'Adnkronos dopo la telefonata fra Joe Biden e Vladimir Putin di martedì sera dedicata in larga misura alla crisi ai confini dell'Ucraina. "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri alleati su entrambe le sponde dell'Atlantico per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto.

"Siamo fiduciosi che nella chiamata Putin abbia sentito alcuni segnali molto chiari e forti riguardo all'escalation della Russia lungo il confine dell'Ucraina e nella regione", ha sottolineato Kuleba. "In diverse occasioni i nostri partner americani hanno già chiarito a Mosca che qualsiasi ulteriore avventura militare avrà un prezzo estremamente alto. Siamo sicuri che questa chiamata non ha fatto eccezione".

"Apprezziamo il cruciale impegno diplomatico degli Stati Uniti negli sforzi per riportare la Russia al tavolo dei negoziati. L'Ucraina e gli Stati Uniti rimangono partner strategici affidabili e godiamo di un alto livello di fiducia. La parte americana ha informato l'Ucraina in dettaglio della chiamata e dei suoi elementi chiave".

"Ora stiamo lavorando alla preparazione di una chiamata tra i presidenti Volodymyr Zelenskyy e Joe Biden (fissata per oggi, ndr) in cui i leader saranno in grado di discutere di un ulteriore coordinamento dell'Ucraina, degli Stati Uniti e dei partner europei nel dissuadere la Russia e rivitalizzare i colloqui di pace all'interno del formato Normandia. L'Ucraina è fermamente dedita alla ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche al conflitto russo-ucraino", ha concluso Kuleba.