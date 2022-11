Ucraina, missile Russia contro condutture gas a Zaporizhzhia

Scoppiato incendio poi spento, non si hanno notizie di feriti

Gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina hanno colpito un punto di distribuzione del gas nel distretto di Zaporizhzhia, causando un incendio che poi è stato spento. Ad annunciarlo su Telegram alle prime ore di oggi è stato Oleksandr Starukh, capo dell'Amministrazione regionale militare di Zaporizhzhia. Non si hanno notizie di feriti. "In uno degli insediamenti del distretto di Zaporizhzhia, un punto di distribuzione del gas è stato danneggiato a seguito dell'esplosione di un razzo, probabilmente un S-300, che ha causato un incendio. Fortunatamente, non ci sono feriti", ha scritto.