Ucraina, missili Russia su edificio Kharkiv. Si continua a combattere a Bakhmut

Un edificio residenziale nel centro di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, è stato colpito da un bombardamento russo che ha causato il ferimento di almeno quattro persone. Così il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv Oleg Sinegubov su Telegram spiegando che il palazzo è stato colpito da un missile S-300.

Intanto si continua a combattere a Bakhmut, nella regione del Donbass nell'Ucraina orientale dove da settimane le forze armate russe cercano di avere la meglio e dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una ''lunga battaglia''. Ad affermarlo Yevgeniy Prigozhin, fondatore e capo del gruppo Wagner, spiegando che i militari ucraini continuano a combattere e non si stanno ritirando. ''Le forze ucraine non si stanno ritirando. Stanno combattendo fino alla fine'', ha dichiarato su Telegram. ''Sono in corso battaglie dure nella zona settentrionale della città, in ogni strada'', ha aggiunto.