Ucraina, missili sulle città. Bielorussia inizia esercitazioni militari

Continuano i bombardamenti sulle città dell'Ucraina, arrivata al 70esimo giorno di guerra. Almeno tre missili russi hanno colpito le centrali elettriche intorno alla città occidentale di Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Alcuni quartieri della città sono senza elettricità e acqua a causa dell'attacco che in un primo momento si era creduto fosse diretto alla rete ferroviaria ucraina. Missili russi hanno colpito anche sei stazioni ferroviarie nel centro e nell'ovest dell'Ucraina.

Secondo il ministero della Difesa britannico, la Russia ha schierato 22 gruppi di battaglioni vicino alla città orientale di Izyum nel tentativo di spingersi nella regione del Donbas. "Nonostante stia lottando per sfondare le difese ucraine, la Russia molto probabilmente intende procedere oltre Izyum per conquistare le città di Kramatorsk e Severodonetsk", ha affermato il ministero, aggiungendo che "la presa di questi luoghi consoliderebbe il controllo militare russo del Donbas nord-orientale e fornirebbe un punto di partenza per tagliare le forze ucraine nella regione".

La Bielorussia ha intanto iniziato delle esercitazioni militari non annunciate per testare la capacità di combattimento delle sue forze. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Minsk, sottolineando che "le esercitazioni non rappresentano una minaccia per i Paesi vicini o per la comunità europea in generale".