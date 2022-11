Ucraina, "missione addestramento Ue operativa in due settimane"

Così l'Alto Rappresentante dell'Ue Borrell sulla missione basata in Polonia per 15mila soldati ucraini

"Entrambe" le riunioni del Consiglio Ue oggi e domani, il Consiglio Affari Esteri e il Consiglio Difesa, saranno "concentrate sull'Ucraina. Oggi lanciamo la missione di addestramento per l'esercito ucraino: sarà operativa in un paio di settimane". Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a Bruxelles a margine del Consiglio Esteri, in cui tra le varie ed eventuali si parlerà anche di migranti, su richiesta dell'Italia. La missione, ricorda Borrell, "sarà basata in Polonia e addestrerà 15mila soldati ucraini".