Ucraina, Monteduro (Chiesa che soffre): ''Cooperazione ecumenica a Kharkiv in soccorsi''

"A Kharkiv, una delle città ucraine maggiormente colpite, martedì scorso un missile ha colpito la casa del vescovo cattolico, Pavlo Honcharuk, bucando il tetto. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il vescovo a causa dei continui attacchi si è rifugiato in un bunker, insieme a circa 40 altre persone, tra cui il vescovo Mytrofan, della Chiesa ortodossa autocefala ucraina. Entrambi visitano i feriti in ospedale e prendono parte alle distribuzioni di cibo, in una cooperazione ecumenica resa possibile dalla guerra". Lo riferisce all'Adnkronos Alessandro Monteduro direttore generale per l'Italia di 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' (Acs), fondazione impegnata a sostenere sacerdoti e religiosi, affinché possano continuare la loro opera pastorale e di sostegno materiale alle proprie comunità, operativa in Ucraina dal 1963. (Video)

"Ho parlato con Honcharuk che ha commentato l'accaduto con queste parole: 'Adesso anche noi abbiamo ricevuto uno di questi 'regali'. Nonostante i danni causati dai bombardamenti, i lavori continuano senza ostacoli: le donne in cucina preparano pasti caldi che vengono portati in due vicine stazioni della metropolitana, dove sono rifugiate centinaia di persone. Monsignor Honcharuk ci ha riferito anche di grandi danni e di molti morti in altre parti della città. L'immagine dell'attacco missilistico a Piazza della Libertà nel centro di Kharkiv ha fatto il giro del mondo".

"Moltissimi edifici residenziali sono stati gravemente danneggiat"i. In un videoclip inviato ad Acs si vedono condomini colpiti dai bombardamenti che, secondo il vescovo, si trovano di fronte a una fabbrica distrutta: "Erano appartamenti. Tutte le finestre sono state spazzate via. Molte persone sono state uccise. I cavi aerei di una linea di autobus sono stati demoliti', ci ha raccontato il vescovo sotto choc. Nelle strade sono visibili diverse auto bruciate e crateri causati dalle esplosioni". "La situazione a Kharkiv e in altri luoghi continua a diventare più critica", conclude.