Ucraina, Mosca denuncia attacchi con droni su città russe

Mosca denuncia una serie di attacchi con droni che l'Ucraina avrebbe sferrato sul territorio della Russia. Un'esplosione, seguita da un incendio, è avvenuta questa mattina in una raffineria della compagnia Rofsnet nella città di Tuapse, nella regione russa di Krasnodar. Lo hanno riferito fonti locali, mentre sul canale Telegram dei siti Baza e Shot si sostiene che l'impianto sarebbe stato attaccato con droni carichi di esplosivo. E una fonte dei servizi di emergenza russi avrebbe confermato all'agenzia di stampa Ria Novosti che "un drone è stato rilevato" nei pressi del terminal.

Un drone, probabilmente un UJ-22 Airborne prodotto dall'ucraina Ukrjet, si è inoltre schiantato nel distretto di Kolomna, nella regione di Mosca, non lontano dalla capitale. Il velivolo voleva prendere di mira un'infrastruttura civile, che non è stata danneggiata. "E' accaduto vicino al villaggio di Gubastovo", ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov su Telegram, precisando che i servizi russi (Fsb) si stanno occupando dell'accaduto e che gli abitanti non devono temere per la loro sicurezza. Non è chiaro se il drone sia stato abbattuto.

La notizia segue quanto riportato in una nota dal ministero della Difesa russo, secondo cui nella notte sono stati abbattuti nel sud due droni ucraini che cercavano di attaccare infrastrutture civili nella regione di Krasnodar e nella Repubblica di Adighezia.

In precedenza le autorità avevano deciso di sospendere tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Secondo il sito russo Baza, lo scalo sarebbe stato chiuso per la presenza in cielo di un oggetto non meglio identificato e a seguito dell'avvistamento sono stati fatti alzare in volo i caccia.

Il ministero della Difesa russo in una nota ha tuttavia sostenuto che si è trattato di un'esercitazione militare. "Oggi le forze in servizio nella zona occidentale di difesa aerea hanno condotto una sessione di addestramento sull'interazione con le autorità civili di controllo del traffico aereo", afferma il ministero, secondo cui l'esercitazione riguardava "il rilevamento, l'intercettazione e l'identificazione di un presunto obiettivo di un'intrusione, oltre all'interazione con i servizi di emergenza e le forze dell'ordine in caso di situazioni di emergenza".

Il sito web Flight Radar ha registrato diversi voli interni diretti a San Pietroburgo che tornavano ai loro scali di partenza. Interessati dalla chiusura aerea sarebbero stati anche stati i voli diretti verso l'exclave russa di Kaliningrad. Lo scalo è stato riaperto dopo circa un'ora.

Il presidente russo Vladimir Putin è stato "pienamente" informato sulla chiusura dello spazio aereo sopra San Pietroburgo e dell'aeroporto Pulkovo, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha rifiutato di rispondere alle domande sulla cause che hanno portato alla chiusura temporanea dello spazio aereo.