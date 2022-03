Ucraina, Msf: "Corsa contro il tempo per portare aiuti ai civili"

E' "una corsa contro il tempo" per portare le cure mediche "giuste" e gli aiuti in quelle città accerchiate che da un momento all'altro potrebbero diventare irraggiungibili a causa dei combattimenti. Lo scrive Medici Senza Frontiere (Msf) in un aggiornamento sulla situazione in Ucraina che l'Adnkronos ha potuto visionare in esclusiva.

Dallo scoppio del conflitto, tutte le attività regolari di Msf sono state sospese e parte del personale è stato trasferito nella parte occidentale del Paese, ma le équipe di Msf continuano a lavorare 24 ore su 24 per soddisfare le necessità della popolazione.

In molte parti dell'Ucraina, Msf lavora al fianco delle strutture mediche locali per prepararle al peggio. Come ad Odessa, dove "abbiamo potuto donare forniture mediche agli ospedali che si preparano ad accogliere feriti in caso di attacco", scrive l'organizzazione, aggiungendo che a Leopoli, nell'ovest, come a Vinnytsia "le nostre équipe stanno fornendo addestramento per eventi di vittime di massa e stanno aiutando gli ospedali a prepararsi all'afflusso massiccio di feriti".

A Bila Tsverka, 80 km a sud di Kiev, - si legge nell'aggiornamento - è stato individuato un ospedale specializzato in chirurgia e un team di Msf fornirà una formazione di due giorni sulla gestione di un afflusso massiccio di vittime, stabilendo ciò che è necessario in termini di forniture. Mentre nell'est dell'Ucraina, i chirurghi di Msf con esperienza in zone di guerra hanno fornito formazione a distanza ai loro colleghi negli ospedali principali che hanno ricevuto molti feriti.

Finora, l'attenzione di Msf si è concentrata su attrezzature e farmaci per interventi chirurgici e trattare traumi. Ma sta iniziando a emergere la necessità di fornire insulina per i pazienti diabetici e medicinali per pazienti con altre malattie croniche come l'asma, l'ipertensione o l'Hiv. Alcuni di questi dovranno essere trasportati con la difficoltà di dover rispettare la catena del freddo. "Portare i rifornimenti dove sono necessari in Ucraina sarà una sfida", sottolinea l'organizzazione, evidenziando il rischio che "rapidamente possa diventare più difficile trasportare le forniture mediche e il personale dove necessario".

A proposito infine dell'assistenza ai rifugiati, "Msf - si conclude il rapporto - donerà una grande quantità di articoli per ripararsi dal freddo (sacchi a pelo, vestiti caldi, tende) alle ong che aiutano gli sfollati. Stiamo anche valutando come possiamo fornire supporto medico a queste persone".