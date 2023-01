Ucraina, Nato: "Leopard possono aiutare Kiev a vincere"

L'invio dei carri armati Leopard 2 all'esercito dell'Ucraina ''in questo momento critico della guerra della Russia può aiutare Kiev a difendere se stessa, a vincere e a prevalere come nazione indipendente''. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dicendo su Twitter di ''accogliere con favore'' la decisione della Germania di inviare in Ucraina i carri armati Leopard 2.

In una intervista a Die Welt Stoltenberg auspica inoltre l'impegno dei Paesi alleati per un aumento delle loro spese per la difesa "più ambizioso" del due per cento del pil. "Mi aspetto un nuovo impegno per le spese della difesa, per quando ci incontreremo al vertice di Vilnius a giugno, perché l'impegno attuale, preso nel Galles, si esaurisce nel 2024", ha affermato. "Abbiamo bisogno di un aggiornamento. Non posso dirvi esattamente su quale percentuale troveremo un accordo, ma mi aspetto che sarà un impegno più ambizioso perché tutti capiscono che dobbiamo investire di più", ha aggiunto.