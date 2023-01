Ucraina, Nato: "Russia prepara nuova offensiva, dare armi pesanti a Kiev"

''La Russia sta preparando una nuova offensiva'' in Ucraina e per questo è necessario che gli alleati della Nato ''forniscano armi pesanti'' alle forze armate di Kiev. Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con il nuovo ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

''Non abbiamo indicazioni'' sul fatto che il presidente russo Vladimir ''Putin abbia cambiato i suoi obiettivi'' rispetto a quella che Mosca definisce 'l'operazione militare speciale' in Ucraina, ha affermato Stoltenberg. ''L'Ucraina prevarrà come stato sovrano indipendente'', ha aggiunto.

Stoltenberg si è detto ''fiducioso'' che verrà trovata ''a breve una soluzione'' sull'invio di carri armati Leopard 2 che l'Ucraina sta chiedendo alla Germania. ''Ho fiducia che si arriverà presto a una soluzione'', ha detto il segretario generale della Nato.

Pistorius ha spiegato che la Germania prenderà presto una decisione sull'eventuale invio in Ucraina dei carri armati Leopard 2 chiesti da Kiev. ''Non ci sono nuove informazioni sui Leopard, non è ancora stata presa una decisione in merito'', ha chiarito il ministro della Difesa tedesco, spiegando che la Germania ''deciderà presto'' a riguardo.

Berlino dunque non ha ancora preso una decisione ma ''i Paesi partner'' dell'Alleanza atlantica che ''hanno già i tank Leopard che possono essere trasferiti'' e che ''possono già addestrare i militari ucraini'' al loro utilizzo in battaglia ''lo possono fare'', ha detto Pistorius.