Ucraina, navi da guerra russe nel Mar Nero: cosa succede

Il comando operativo ucraino ha riferito che "11 navi da guerra russe sono pronte al combattimento nel Mar Nero, inclusi due sottomarini armati di missili da crociera Kalibr". Lo riporta su Facebook il servizio stampa del Comando operativo sud dell'Ucraina. “La situazione nell'area meridionale di responsabilità delle forze di difesa rimane difficile - aggiungono i militari di Kiev - ma continueremo a combattere".

Intanto forti esplosioni sono state udite in Crimea. Lo riferisce Radio Liberty Crimea. La notizia viene confermata sul canale Telegram "Mash on the Wave", che scrive che "il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 'un oggetto' sopra il Mar d'Azov". "Le forze di difesa aerea hanno lavorato nei cieli sopra la Crimea - ha scritto su Telegram capo della repubblica Sergei Aksenov - Non ci sono stati feriti o vittime. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili".

All'inizio di aprile, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov aveva affermato che Kiev aspetta il momento giusto per colpire la flotta russa. Mosca non conosce tutti i dettagli dell'affondamento della nave da guerra Moskva e, grazie a questo, Kiev può fare una nuova "sorpresa" alle le navi da guerra di Mosca nel Mar Nero, ha affermato al briefing presso l'Ukraine Media Center di Odessa.