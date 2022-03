Ucraina: nel M5S si riapre caso Petrocelli, gelo vertici, colleghi lo scaricano 'lasci presidenza'**

Nel giorno di Zelensky alla Camera, si riapre il caso Petrocelli all'interno del Movimento 5 Stelle. Assente, come altri suoi colleghi, alla seduta comune del Parlamento convocata per il video-collegamento con il presidente ucraino, il presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama incendia il dibattito auspicando l'uscita del M5S da un "governo interventista", che "vuole fare dell'Italia un paese co-belligerante". Dichiarazioni che spingono diversi partiti della maggioranza (da Italia Viva a Forza Italia, passando per Azione) a chiedere le dimissioni del grillino dalla guida della III Commissione del Senato. E se la capogruppo M5S a Palazzo Madama Mariolina Castellone e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà liquidano le esternazioni di Petrocelli come "una sua posizione personale", dai vertici del Movimento inizia a filtrare un forte imbarazzo per l'atteggiamento del parlamentare, noto per le sue posizioni filo-russe e filo-cinesi.

E anche tra i suoi colleghi c'è chi lo invita a fare un passo indietro. "Petrocelli dovrebbe prendere seriamente in considerazione le dimissioni dalla Presidenza della Commissione Esteri del Senato", dice all'Adnkronos il deputato Gianluca Vacca. "La linea del Movimento non la decide Petrocelli e mi pare chiara la direzione che abbiamo preso rispetto alla guerra in Ucraina. Lui parla esclusivamente a titolo personale e non rappresenta altri che se stesso", le parole di Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue della Camera. Anche il deputato pentastellato Luca Frusone, componente della Commissione Difesa di Montecitorio e presidente della delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare della Nato, 'striglia' il suo compagno di partito: "Paradossalmente sta dimostrando la differenza tra una democrazia e un regime. Qui può esprimere la sua opinione, in altri paesi non c'è questa possibilità e non li prenderei a modello".

"Adesso la palla è nelle mani di Conte", dice un altro parlamentare off the records. "E' lui che deve decidere cosa fare su Petrocelli, che praticamente si è messo fuori da solo...". Al termine della seduta delle Commissioni Esteri e Difesa sul decreto Ucraina, Petrocelli ha infatti annunciato che non si dimetterà dalla guida della Commissione. E ha rilanciato: "A partire da oggi non voterò più la fiducia. Il dl - ha rimarcato Petrocelli - è la goccia che fa traboccare il vaso, non mi riconosco più nell'atteggiamento del governo Draghi, come ho detto anche oggi, quello che avviene è molto lontano dal programma del Movimento 5 Stelle".

nel movimento si apre nuovo fronte, verso odg contro aumento spese militari

Oggi per l'intervento di Zelensky Montecitorio non ha fatto registrare il tutto esaurito. I gruppi parlamentari erano tutti sostanzialmente presenti, ma i banchi più in alto nell'Aula sono rimasti vuoti. E quasi completamente vuote erano le tribune. Oltre a quella di Petrocelli, nel M5S ci sono state diverse defezioni. In particolare, erano annunciate quelle dei deputati Gabriele Lorenzoni ed Enrica Segneri, che nei giorni scorsi non hanno celato il loro malumore per l'invito rivolto dalla Camera a Zelensky.

Il primo, interpellato, si trincera dietro il più classico dei 'no comment'. La seconda si dice "estremamente felice che Zelensky non abbia citato la no fly zone": "Ma soprattutto - aggiunge Segneri - sono estremamente felice che Zelensky abbia avuto un colloquio con il Papa prima di 'entrare' in Aula alla Camera. La strada per la pace è l'unica percorribile". Anche tra chi oggi era presente si registrano dei 'distinguo': "La pace non è un valore astratto. Tutti, e per primo Zelensky, dovrebbero perseguire questo obiettivo anche a costo di cessioni territoriali che, nella pratica, sono già perse. E sono richieste che Putin aveva avanzato sin dall'inizio del conflitto", dichiara all'Adnkronos Mauro Coltorti, presidente della Commissione Trasporti del Senato. E a proposito dell'addio del Movimento al governo auspicato da Petrocelli, il senatore osserva: "Credo che a situazioni emergenziali come quella attuale debbano seguire decisioni importanti che però saranno il frutto di una discussione approfondita all'interno del gruppo M5S".

Tra le altre assenze di oggi spiccano quelle dei deputati ex 5 Stelle di Alternativa, dei senatori di Italexit e di altri senatori ex M5S come Elio Lannutti e Bianca Laura Granato, la quale all'Adnkronos, commentando le parole di Zelensky, ha detto: "Penso che questo suo insistere con l'inasprimento delle sanzioni senza mai chiedere all'Italia un potenziamento dell'azione diplomatica sia una chiara richiesta di intervento nel conflitto. Zelensky non è un messo di pace...". Anche due deputati di Forza Italia hanno marcato visita: si tratta degli ex pentastellati Matteo Dall'Osso e Veronica Giannone. Dopo la diatriba sull'aumento delle spese militari, i riflettori in casa M5S sono puntati sul nuovo Odg che i grillini presenteranno in Senato. Nel corso della riunione di ieri, in tarda serata, tra il leader del M5S Giuseppe Conte e i vertici del Movimento - il cosiddetto Consiglio nazionale pentastellato - è stata "ribadita la posizione secondo cui il caro bollette e caro energia restano la questione prioritaria per il M5S e certo non è pensabile procedere ad incrementi della spesa militare nel contesto attuale di enorme sofferenza economica di famiglie e imprese". "Il testo dell'Odg ricalcherà questa linea", viene spiegato dal Movimento.

(di Antonio Atte)