Ucraina, Noury (Amnesty): "Contro Navalny persecuzione politica e giudiziaria"

"E' l'ennesimo episodio di una persecuzione politica e giudiziaria da parte delle autorità russe nei confronti di Navalny". Lo dichiara all'Adnkronos il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, commentando la condanna a nove anni di carcere inflitta al dissidente russo, che dovrà scontare la pena in un carcere di massima sicurezza.

"Amnesty International ha esaminato gli atti processuali ed è giunta alla conclusione che si sia trattato di un procedimento politicamente motivato. Peraltro con un processo che si è svolto all'interno di una colonia penale e dunque in condizioni già di iniquità", prosegue Noury.

Il portavoce ricorda come Navalny abbia preso la parola in tribunale per denunciare "l'aggressione" russa nei confronti dell'Ucraina e "questo potrebbe significare ulteriori incriminazioni nei suoi confronti". Amnesty, conclude Noury, "plaude alla determinazione e al coraggio di una persona che nonostante la prospettiva di tanti anni di carcere è rimasta fedele suo attivismo e alla sua voglia di denunciare la corruzione e gli abusi di potere, che sono il motivo reale di questa persecuzione giudiziaria".