Ucraina, nuove armi Usa: ecco le GLDSM, cosa sono le bombe-razzo

Gli Stati Uniti si preparano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti e armi per l'Ucraina. La fornitura da 2,2 miliardi di dollari comprenderà per la prima volta anche bombe-razzo GLSDM - GroundLlaunched Small Diameter Bombs - in grado di colpire a circa 150 km di distanza. I nuovi missili consentiranno a Kiev di raddoppiare il raggio di azione. L'Ucraina, evidenzia la Cnn, non otterrà però gli ATACMS, in grado di colpire un obiettivo lontano oltre 300 km. Il nuovo pacchetto è il primo confezionato dagli Usa dopo l'annuncio, arrivato a gennaio, relativo all'invio di carri armati M-1 Abrams. La nuova fornitura potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Nel dettaglio, 500 milioni di armi ed equipaggiamenti arriveranno dai magazzini delle forze armate americane. Circa 1,7 miliardi di materiale, invece, saranno acquistati presso aziende del settore.

Le GLSDM arriveranno rapidamente in Ucraina, visto che non usciranno direttamenti dai magazzini dell'esercito statunitense. Gli aiuti comprenderanno anche Himars e elementi di supporto per i sistemi missilistici Patriot.

L'Ucraina intanto si impegna a ''non colpire il territorio russo se'' il suo esercito sarà dotato di ''missili a lungo raggio'', dice ministro della Difesa dell'Ucraina Oleksii Reznikov, come riporta Ukriniform. "L'Ucraina ha bisogno di missili a lungo raggio che non consentano al nemico di mantenere le difese e costringerla a perdere'' ed ''è pronta a coordinare gli obiettivi con i partner", aggiunge.

"Se avessimo l'opportunità di colpire a una distanza di 300 chilometri, l'esercito russo non sarebbe in grado di mantenere le difese e sarebbe costretto a perdere. L'Ucraina è pronta a fornire qualsiasi garanzia che le vostre armi non saranno coinvolti in attacchi sul territorio russo. Abbiamo abbastanza obiettivi nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina e siamo pronti a coordinare gli obiettivi con i nostri partner", afferma.