Ucraina, Nyt: "Diga Kakhovka fatta esplodere da Russia, ci sono le prove"

Le prove suggeriscono che il crollo della diga di Kakhovka, nella regione ucraina di Kherson, è stato il risultato di un'esplosione interna provocata dalla Russia. Lo riferisce il New York Times che cita ingegneri ed esperti di esplosivi ucraini e americani, e facendo riferimento al progetto della diga. "Le prove suggeriscono chiaramente che la diga è stata danneggiata da un'esplosione provocata dalla parte che la controlla: la Russia", ha detto il Times in un articolo intitolato 'An Inside Job', sottolineando di aver trovato prove che una carica esplosiva è stata "posizionata in profondità nella struttura". Tuttavia che solo un esame completo della diga dopo che l'acqua è defluita potrà stabilire la sequenza degli eventi che hanno portato alla distruzione.

Secondo due ingegneri americani, sulla base dei rilevamenti sismici e satellitari di esplosioni nell'area, la causa di gran lunga più probabile del crollo è la detonazione di una carica esplosiva nella galleria di manutenzione interna sotto il livello dell'acqua che porta alla sala delle turbine. "Se l'obiettivo è distruggere la diga, serviva una grande esplosione", ha affermato Michael West, ingegnere geotecnico ed esperto di sicurezza delle dighe.

Dato che la centrale idroelettrica è stata realizzata nel 1950, all'epoca sovietica, i russi hanno quindi il progetto di costruzione. Per questo Ihor Strilets, ingegnere ucraino che ha lavorato alla diga, concorda con l'ipotesi dell'esplosivo nella galleria. Secondo la sua analisi, l'esplosione ha distrutto parte delle fondamenta della struttura e la pressione dell'acqua ha fatto il resto.

Il Cremlino ha accusato Kiev di aver sabotato la diga, che conteneva un bacino idrico delle dimensioni del Grande Lago Salato degli Stati Uniti, per tagliare una fonte d'acqua chiave per la Crimea e distogliere l'attenzione da una controffensiva "vacillante" contro le forze russe. L'Ucraina accusa la Russia di aver fatto saltare in aria la diga dell'era sovietica, sotto il controllo russo sin dai primi giorni della sua invasione nel 2022, scatenando l'inondazione di un'ampia fascia del campo di battaglia, distruggendo terreni agricoli e interrompendo l'approvvigionamento idrico ai civili.