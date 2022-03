Ucraina, Olena fuggita da Kiev: "Vinceremo, il passato non può vincere il futuro"

"Con i miei studenti facciamo ogni mattina in chat una specie di appello per sapere se sono vivi, se stanno bene e dove sono. Io da oggi per esempio non ho più contatti con una mia studentessa che sta a Černihiv e abbiamo già una studentessa che è morta a Kharkiv. Alle ragazze dico scappate perché voi siete il futuro, i nostri bambini, i nostri giovani sono il futuro della nostra nazione e loro devono essere salvati". Olena Vasheka fino a due settimane fa insegnava botanica all'università di Kiev ma poi c'è stato l'attacco russo, le bombe, la corsa nei rifugi, la paura. E tutto è cambiato. Lei, sposata con Mino, un italiano, ha sempre vissuto un po' a Roma e un po' a Kiev. Così la settimana scorsa mentre un razzo passava sul palazzo rosso accanto al quale si era rifugiata, ha deciso che sarebbe tornata in Italia. I genitori invece non ne hanno voluto sapere di andarsene.

"Ora i miei stanno in un'altra zona dell'Ucraina, sono usciti da Kiev perché se tu non combatti dai fastidio ai militari - racconta all'Adnkronos - e comunque fanno tutto il possibile per il nostro futuro". In Ucraina è rimasto anche suo figlio, 24 anni, che non può lasciare il Paese ma che ancora non è tra i combattenti. "Non tutti i ragazzi possono combattere, imbracciare le armi - spiega Olena - ma devono fare altre cose: guidare le macchine, trasportare la gente e poi una parte pianta il grano e prova a resistere e mandare avanti la nostra agricoltura".

Nelle parole di Olena non c'è tristezza ma determinazione. "Io non piango più, non piango più perché se stiamo in guerra dobbiamo combattere, resistere - dice - Il nemico è entrato nella nostra terra e noi siamo arrabbiati, abbiamo ira, odio, io credo che noi prima o poi vinceremo perché il passato mai può vincere il futuro. Siamo un Paese proiettato al futuro, siamo un Paese evoluto, digitalizzato e di quello che i russi vogliono fare con noi - afferma - non li perdoneremo mai. La vittoria sarà nostra, questo è quello che pensa il popolo adesso. I maschi armati stanno lì per combattere e non perdoneremo. Non vogliamo la pace, vogliamo la vittoria, la vittoria del bene, del sole, perché quello che i russi stanno facendo con noi è fascismo. Vogliono uccidere la nostra nazionalità e la nostra nazione. Loro dicono che noi non esistiamo come Stato ma questo non è vero. E' la nostra guerra sacra, questo è quello che provo io e i miei amici che stanno lì".

'Quello che stanno facendo con noi è la rovina del mondo, li dobbiamo fermare o crolla tutto'

"Anche se adesso conquistano tutto - dice convinta Olena - prima o poi noi vinceremo, perché i carrarmati, le bombe tutto quello che stanno facendo col mio Paese è una cosa imperdonabile. Il Paese è grande, abbiamo 40 milioni di abitanti e non vogliamo stare con loro. Questa è una guerra esistenziale. I russi pagheranno tutto, ogni lacrima e ogni goccia di sangue dei nostri bambini - dice accorata - perché oggi il nostro presidente ha detto che già 78 bambini sono morti, caduti, di cosa? Di che malattia? Noi eravamo un Paese pacifico e nessuno doveva farci del male. Quello che stanno facendo con noi è la rovina del mondo se il mondo non ha capito adesso che già sta diventando la terza guerra mondiale - afferma con forza - lo deve capire, lo deve fermare: armare l'Ucraina, aiutare noi militarmente o cadrà tutto il mondo".

"Con i russi avevamo un buon rapporto - racconta - eravamo amici ma secondo me ora sarà come con la Germania, passeranno generazioni, secoli prima che li possiamo perdonare". Mentre "ringrazio tanto tutta l'Europa, i polacchi, gli italiani, i rumeni, tutti perché si sente questo aiuto e solo insieme noi vinceremo questo buio, questa cosa di altri secoli. Bombardare le città oggi - dice Olena - è una cosa arcaica. Chi conquista il mondo così oggi? Si conquista con la tecnologia, con la cultura e questi sono venuti dall'altro mondo, dal buio, dalle caverne. E li dobbiamo fermare perché sennò crolla tutto. I russi dicono che l'occidente adesso fa un genocidio contro di loro, ma quale genocidio? Che Starbucks va via o Ikea va via è un genocidio? Il genocidio è veder morire, come è successo, un bambino perché non ha più l'acqua, morto di disidratazione nel 2022".