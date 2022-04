Ucraina, Olivero Toscani: "Canfora? Su Meloni è un po' confuso"

"Canfora dice che la Meloni è nazifascista? A me sembra che il ragazzo sia un po' confuso''. Così Oliviero Toscani all'Adnkronos commentando le parole dello storico Luciano Canfora che, parlando in un liceo di Bari ha detto: ''Essendo neonazista nell’animo, Meloni si è subito schierata con i neonazisti ucraini''.

''La Meloni non è una nazifascista - continua il fotografo - è semplicemente una persona che fa parte della destra di oggi che non è più quella di una volta. Il fascismo non si presenterà più come è accaduto in passato. E poi cosa c'entra Zelensky? Non è né nazista né fascista. Ripeto, trovo che il ragazzo sia un po’ confuso'', ribadisce Toscani.

(di Alisa Toaff)