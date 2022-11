L'Oms ha lanciato l'allarme freddo in Ucraina per i mesi invernali, "pericoloso per la vita di milioni di persone", dopo gli ultimi attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Attacchi che non avrebbero risparmiato Zaporizhzhia, con l'Aiea che parla di raid che avrebbero sfiorato i reattori. Intanto continua il rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev, Gazprom minaccia di tagliare i flussi di gas all'Europa.