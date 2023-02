Ucraina, Onu: 8 milioni di rifugiati e 5,3 milioni di sfollati interni

New York, 7 feb. (Adnkronos/Dpa)

Quasi 8 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio del conflitto. Ad annunciarlo è stato Martin Griffiths, coordinatore dell'Onu per i soccorsi di emergenza, precisando che queste persone hanno lasciato l'Ucraina per rifugiarsi nei paesi vicini. Altri 5,3 milioni di cittadini ucraini sono sfollati interni, ha aggiunto, intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. A capo dell'Ocha, Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Griffiths ha poi fatto presente che 17,6 milioni di persone, ovvero quasi il 40% della popolazione ucraina, hanno bisogno di assistenza umanitaria ed ha preannunciato la presentazione del Piano di risposta umanitaria per l'Ucraina - che richiede un finanziamento di 3,9 miliardi di dollari - per la fine di questo mese a Ginevra.