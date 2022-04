Ucraina, Onu: "A Bucha esecuzione sommaria di 50 persone"

La missione di monitoraggio delle Nazioni Unite in Ucraina ha documentato l'esecuzione sommaria di cinquanta persone a Bucha, alle porte di Kiev. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che la guerra in Ucraina è la ''storia dell'orrore delle violazioni contro i civili'' dove il rispetto per il diritto internazionale è stato ''messo da parte''. Le indagini che l'Onu sta conducendo in Ucraina stanno mostrando che quanto accaduto a Bucha non è un caso isolato e sono oltre 300 le uccisioni extragiudiziali denunciate nel Paese.

E' sfumato nel frattempo l'incontro a giugno tra il Papa e il Patriarca Kirill a Gerusalemme.